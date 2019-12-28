28 Aralık 2019, Cumartesi
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Lider Demir Grup Sivasspor Göztepe maçına hazır
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor ilk devreyi lider kapatmayı garantilemişti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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