28 Aralık 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Lider Demir Grup Sivasspor Göztepe maçına hazır

Lider Sivasspor Göztepe maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

'in ilk yarısının son haftasında yarın ile karşılaşacak olan lider Demir Grup , maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor ilk devreyi lider kapatmayı garantilemişti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup ile yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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