Varsa yoksa 3 puan
Göztepe’yi ağırlayacak lider Sivas’ta Çalımbay, “Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Çok iyi konsantre olmalıyız” dedi.
Lider Sivasspor, yarın sahasındaki Göztepe maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Ters ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gereken bir karşılaşma. Çok iyi konsantre olmalıyız" dedi.
BÜTÜNLEŞMELİYİZ
Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, F.Bahçe maçı örneğini verdi. Çalımbay, "Sivas'ın bütünleşmesine ihtiyacımız var. Stadı, F.Bahçe maçı kadar doldururlarsa, desteklerini devam ettirirlerse en büyük güç o. Valimize teşekkür ediyorum, mükemmel bir düşünce sosyal medyadaki bilet kampanyası. İnşallah gerçekleşir ve herkes gelir. Onların desteğiyle maçı kazanabiliriz" diye konuştu.
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