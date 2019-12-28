28 Aralık 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Göztepe’yi ağırlayacak lider Sivas’ta Çalımbay, “Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Çok iyi konsantre olmalıyız” dedi.

Lider , yarın sahasındaki Göztepe maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Ters ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gereken bir karşılaşma. Çok iyi konsantre olmalıyız" dedi.

BÜTÜNLEŞMELİYİZ
Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, F.Bahçe maçı örneğini verdi. Çalımbay, "Sivas'ın bütünleşmesine ihtiyacımız var. Stadı, F.Bahçe maçı kadar doldururlarsa, desteklerini devam ettirirlerse en büyük güç o. Valimize teşekkür ediyorum, mükemmel bir düşünce sosyal medyadaki bilet kampanyası. İnşallah gerçekleşir ve herkes gelir. Onların desteğiyle maçı kazanabiliriz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın "Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın"
Şampiyonluk neden olmasın? "Şampiyonluk neden olmasın?"
Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın "Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör