26 Aralık 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor’un yıldızı Kone’yi mutlu eden hediye

Sivasspor’un yıldızı Kone’yi mutlu eden hediye
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019

ekiplerinden ’un yıldız oyuncusu 'ye kendisine benzetilen biblo hediye edildi. Yıldız oyuncu aldığı hediye karşısında mutlu oldu.

'de zirve mücadelesinde adından söz ettiren 'da oynadığı futbol ile yıldızlaşan 36 yaşındaki futbolcu , bugün ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Yıldız futbolcunun hayranlarından olan iş adamı Mehmet Gürbüzer, polyester kullanarak yıldız oyuncunun biblosunu yaptı. Gürbüzer, kulüp tesislerini ziyaret edip benzeri olan bibloyu yıldız futbolcuya hediye etti. Kone, benzeri bibloyu görünce mutlu olduğunu dile getirdi.
Kone, kendisi için yapılan bibloyu beğendiğini belirterek, güzel bir hatıra olarak saklayacağını söyledi.

Yaptığı biblonun Kone tarafından beğenilmesinin kendisini de mutlu ettiğini belirten Gürbüzer, "Bu yılda Sivasspor çok başarılı. Her zaman ilgi ile takip ediyoruz ama bu yıl ki başarısı bambaşka. Bir Sivasspor biblo heykeli oluşturdum, kendi emeğimle. Yaptığım heykeli gösterdiğim insanlar Kone'ye benzettiklerini söylediler. Bende Kone'ye hediye etmek istedim. Polyester malzemeden yaparak boyadım. Kone de beğendi. Bu da beni mutlu etti" dedi.

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