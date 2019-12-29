Lider Sivas maça hazır

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına kilitlendi. Dün son çalışmasını yapan Yiğidolar'da idmana Rybalka ve Vieira katılmadı. Rıza Çalımbay, "Finali galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çok önemli bir maç. İnşallah devre arasını da iyi değerlendiririz" dedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına kilitlendi. Dün son çalışmasını yapan Yiğidolar'da idmana Rybalka ve Vieira katılmadı. Rıza Çalımbay, "Finali galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çok önemli bir maç. İnşallah devre arasını da iyi değerlendiririz" dedi.