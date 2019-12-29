29 Aralık 2019, Pazar

SİVASSPOR

Lider Sivas maça hazır

Lider Sivas maça hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına kilitlendi. Dün son çalışmasını yapan Yiğidolar'da idmana Rybalka ve Vieira katılmadı. Rıza Çalımbay, "Finali galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çok önemli bir maç. İnşallah devre arasını da iyi değerlendiririz" dedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına kilitlendi. Dün son çalışmasını yapan Yiğidolar'da idmana Rybalka ve Vieira katılmadı. Rıza Çalımbay, "Finali galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çok önemli bir maç. İnşallah devre arasını da iyi değerlendiririz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Lider Sivasspor Göztepe maçına hazır Lider Sivasspor Göztepe maçına hazır
Varsa yoksa 3 puan Varsa yoksa 3 puan
Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın "Geçen yılki VAR kayıtları da açıklansın"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör