Eşref Hamamcıoğlu: Nezaketsizlik iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır" dedi.
Galatasaray'ın 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşananlar gündeme yansımıştı.
Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, "Törensel anma ve kutlama ziyaretlerinin protokolü son 50 yıldır kulüp ve divan başkanlarının kulübümüzü yan yana temsil etmesi şeklindedir. Nitekim, bugün çekilen resimde de görüldüğü gibi, bugünkü törende de aynen bu şekilde gerçekleşmiştir. Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ve ilk Divan Başkanımız Ali Sami Yen'in kabri başında dün çekilen görüntü, sadece çekim açısına bağlı bir enstantanedir. Çekimin bütününe bakıldığında, bu yansımanın kabir önünde, sadece dar alanda yer alınırken oluştuğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır. Yapılmak istenen algı ancak Galatasaray'ımıza zarar verir" ifadelerine yer verdi.
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