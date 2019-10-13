13 Ekim 2019, Pazar

SİVASSPOR

Mecnun Otyakmaz: İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz

İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Başkanı , 'dan şimdiye kadar ligde 'da puan alamadıklarını belirterek, "İnşallah bu kez şeytanın bacağını kırar ve o statta ilk puanımızla tanışırız" dedi.

Başkanı , teknik direktör , teknik heyet ve futbolcular, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti. İlçede vatandaşlar ile bir araya gelen futbolculara halk yoğun ilgi gösterdi. Başkan ve takım kafilesi öncelikle meşhur Şuğul kanyonunu gezdi. Ardından doğal akvaryum olarak bilinen ve mavi-yeşil renk tonlarıyla hayranlık uyandıran Gökpınar Gölü'nde gezi düzenlendi. Burada kafileye akşam yemeği ikram edildi.

Başkan Mecnun Otyakmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Gürünlülere teşekkür ediyoruz, bizi burada misafir ettikleri için. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce kendi memleketim Doğanşar ve Divriği ilçelerimize de tarihi ve turistik ziyaretler yapmıştık. Futbolcu kardeşlerime ve teknik heyete teşekkür ediyoruz, bu davete katıldıkları için" dedi.

"PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Cuma günü deplasmanda oynayacakları maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Otyakmaz, "Bu sezon her şey düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Bazı sürpriz sonuçlar olsa da takımımızın performansı gayet iyi. Bu Cuma günü de 'da Galatasaray ile oynayacağız. Şimdiye kadar ligde Galatasaray'dan İstanbul'da galibiyet alamadık. Kupada yenmişliğimiz var ama ligde puan alamadık ama inşallah artık şeytanın bacağını kıracağımız bir karşılaşma olur ve o statta ilk puanımızla tanışırız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

İlk 7 haftada 12 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Başkan Otyakmaz, "Bu sene iddialı olduğumuzu, iyi bir takım oluşturduğumuzu, ligden önce çok iyi çalıştığımızı ve takımımıza güvendiğimizi söylemiştik. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız 1-2 takviye ile de Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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