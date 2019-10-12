12 Ekim 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Demir Grup , 'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.



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