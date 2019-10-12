Mustafa Cengiz: Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Pilav Günü etkinliğinde gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

"İbn-i Haldun, büyük düşünür 'coğrafya kaderdir' der. Biz bir kaderin millet olarak yüzyıllardır içindeyiz. Ve bu coğrafyanın sadece karaktere yansıyan özellikleri değil sınırları da var ve maalesef bizim birçok sınırımız sorunlu. İşte devletimiz, milletimiz İbn-i Haldun'un 'kader' dediği bu coğrafyadaki bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetinde kalıyor. Dünyada savaşlar ikiye ayrılır; haklı savaşlar ve haksız savaşlar. Biz haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz. Cehpedeki Mehmetçiklerimize, cephedeki aslanlarımıza, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyor, asabiyetinin artarak devletimizin binlerce yıl, sonsuza kadar ebed müddet yaşamasını diliyoruz bu vesileyle."

"İki yenilgiyle iki mağlubiyetle asla yere düşmeyiz. Altınız biz, asla zedelenmeyiz. Bu sene yarış tüm branşlarda daha zor geçecek. İki yılda ulaştığımız mali sonuçlar ve başarılar bazı kesimleri rahatsız etti. Bizim dışımızda bir şer odaklanması var. Lütfen onların tuzağına düşmeyelim."

"Yapıcı eleştiri her zaman baş tacımızdır ancak zarar verici, hakaretler hariç... Galatasaray bu tip saldırılar olurken vakur duruşuyla örnek olmalıdır. Biz Galatasaray'ız belli bir kültürden geliyoruz. Onların seviyesine inemeyiz. Onlara öyle bir cevap veririz ki altından kalkamazlar."

"Biz bir süreçten geçiyoruz. Riva, Florya, borç yapılandırması... Olumsuz bir sonuç olduğunda açıkça size anlatırız. Asla 'Bizans' yapmayız. Asla komplo yapmayız. Bunu bütün spor kulüplerine de yapmayız."