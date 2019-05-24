24 Mayıs 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivassporlu Emre Kılınç fıtık ameliyatı oldu

Sivassporlu Emre Kılınç fıtık ameliyatı oldu
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'un genç futbolcularından , 'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

'un genç futbolcularından , 'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Emre Kılınç, yaşadığı sakatlık nedeni ile ameliyat oldu. Yapılan kontrollerde kasık fıtığı teşhisi konulan Kılınç'a laparoskopik çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı. Prof. Dr. Melih Paksoy, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti. Demir Grup Sivasspor kulübü de resmi sitesinden futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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