24 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Sivasspor - Galatasaray | CANLI

Sivasspor - Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında , Demir Grup deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile 26. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki takım arasında 'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında 'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında 'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

11'LER

Galatasaray: İsmail, Linnes, Semih, Marcao, Emre, Ndiaye, Donk, Selçuk, Sinan, Yunus, Muğdat

Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Özer, Rybalka, Diabate, Erdoğan, Muhammed.



Terim ve Davala görev alamayacak

Galatasaray'da teknik direktör ile yardımcı antrenör , haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutlayacak

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü oynanan Sivasspor - Galatasaray maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Sivas'taki maçlar

Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.

Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Galatasaray - Sivasspor rekabeti

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