Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





