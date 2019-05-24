24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 13:44
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Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor.

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Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geride kalan periyotta 3 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, 31 maçta 2 bin 731 dakika sahada kaldı.

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Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Douglas, kırmızı-beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı Robinho'nun ve önceki dönemlerde Sivasspor forması giyen Fransergio Bastos'un referanslarıyla geldiği Sivasspor'da takımının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

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Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Kırmızı-beyazlıların Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek başarılı oyuncu Douglas'ı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen birçok kulüp şimdiden çalışmalara başladı.

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Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Douglas, yaptığı açıklamada, sezon boyunca takım olarak çok çalıştıklarını söyledi.

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