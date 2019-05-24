24 Mayıs 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Douglas'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 13:44
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı