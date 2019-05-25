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Douglas’ın talibi çok
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Transfer gündeminde şu sıralar adı en çok geçen isimlerin başında Sivassporlu Douglas var...
Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, transferi hakkında çarpıcı konuştu. Yiğido'yla kiralık kontratı biten ve adı Galatasaray'la anılan Douglas, "Sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da, İtalya'dan da teklif aldım. Lig bitince tatilden sonra kararımı vereceğim" dedi.
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