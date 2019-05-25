25 Mayıs 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Douglas’ın talibi çok

Douglas’ın talibi çok
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2019

gündeminde şu sıralar adı en çok geçen isimlerin başında Sivassporlu Douglas var...

'un Brezilyalı sağ beki Douglas, transferi hakkında çarpıcı konuştu. Yiğido'yla kiralık kontratı biten ve adı 'la anılan Douglas, "Sadece 'den değil, 'dan da, 'dan da teklif aldım. Lig bitince tatilden sonra kararımı vereceğim" dedi.
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