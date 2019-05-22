22 Mayıs 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'dan UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı açıklaması

Sivasspor'dan UEFA açıklaması
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

ekiplerinden Demir Grup Kulübü, ve alamaması ve stadyumdaki eksikliklerle ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Lisans Kurulunun yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden incelediği ve 2019-2020 sezonu için ve almaya hak kazanan kulüpleri belirlediği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Kulübünün stadyum dışındaki tüm kriterleri yerine getirdiği kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bulunan eksiklikler nedeniyle kulübümüze ara kararda UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı verilmemiştir. Stadyumda bulunan eksiklikler şunlardır; tribün aydınlatmaları, acil aydınlatma sistemi, stat çevresi aydınlatma sistemi, panolardaki eksiklikler, TR-2 alanındaki eksiklikler, soğutma grubu ve saha aydınlatmadaki eksiklik, stat dışı anons sistemi eksikliği, naklen yayın araçlarına yedek güç ihtiyacına cevap verecek jeneratörün bulunmaması, naklen yayına ayrılan yerin tam teşekküllü olmaması, kamera pozisyonlarının eksikliği, naklen yayın araç park yerinin uygun olmaması, akreditasyon odasına stadyum dışından girişin olmaması, bariyerlerin eksikliği, stadyum yollarındaki yönlendirme levhalarının eksikliği, tribün turnikelerinde blok yönlendirmelerinin olmayışı, itfaiye ve ambulans giriş kapılarının kepenklerinin arızalı olması, güvenlik bekleme odasının mobilyasının olmayışı, toplamda 749 adet plastik koltuğun kırık ve kullanılamaz durumda olması. Kurul, kriter eksiklerinin tamamlaması için ilgili maddelere göre 30 gün ek süre vermiştir. Eksiklerin tamamlandıktan sonra lisans başvurumuz yeniden değerlendirip karara bağlanacaktır."



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
Sivasspor galibiyete hasret kaldı Sivasspor galibiyete hasret kaldı
Sivasspor 79 gündür galip gelemiyor Sivasspor 79 gündür galip gelemiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör