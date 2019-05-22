Sivasspor'dan UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulunun yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden incelediği ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirlediği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Sivasspor Kulübünün stadyum dışındaki tüm kriterleri yerine getirdiği kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bulunan eksiklikler nedeniyle kulübümüze ara kararda UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı verilmemiştir. Stadyumda bulunan eksiklikler şunlardır; tribün aydınlatmaları, acil aydınlatma sistemi, stat çevresi aydınlatma sistemi, panolardaki eksiklikler, TR-2 alanındaki eksiklikler, soğutma grubu ve saha aydınlatmadaki eksiklik, stat dışı anons sistemi eksikliği, naklen yayın araçlarına yedek güç ihtiyacına cevap verecek jeneratörün bulunmaması, naklen yayına ayrılan yerin tam teşekküllü olmaması, kamera pozisyonlarının eksikliği, naklen yayın araç park yerinin uygun olmaması, akreditasyon odasına stadyum dışından girişin olmaması, bariyerlerin eksikliği, stadyum yollarındaki yönlendirme levhalarının eksikliği, tribün turnikelerinde blok yönlendirmelerinin olmayışı, itfaiye ve ambulans giriş kapılarının kepenklerinin arızalı olması, güvenlik bekleme odasının mobilyasının olmayışı, toplamda 749 adet plastik koltuğun kırık ve kullanılamaz durumda olması. Kurul, kriter eksiklerinin tamamlaması için ilgili maddelere göre 30 gün ek süre vermiştir. Eksiklerin tamamlandıktan sonra lisans başvurumuz yeniden değerlendirip karara bağlanacaktır."