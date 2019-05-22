22 Mayıs 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

Kırmızı-beyazlı ekipte 12 oyuncunun sözleşmesi 'ta sona erecek.

takımlarından Demir Grup 'da, 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Ligde kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alan kırmızı-beyazlılarda kaleciler ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr ve David Braz, orta saha oyuncuları Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, , ve Fousseni Diabate ile golcü oyuncu 'in sözleşmeleri 2019'da bitiyor.

10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın 2020, savunma oyuncularından Uğur Çiftçi'nin 2023, 'ın 2020, Fatih Aksoy'un 2020, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın ve Erdoğan Yeşilyurt'un 2020, Serhiy Rybalka'nın 2021, golcü oyuncular ile Hugo Vierra'nın 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Yönetimin, ligde Galatasaray ile yapılacak son maçın ardından sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor.

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