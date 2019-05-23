23 Mayıs 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Yepyeni Sivasspor

Yepyeni Sivasspor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

or. Geçen hafta ligde kalan Sivas, için iddialı. Başkan , “Yepyeni bir olacak” sözü verdi

Başkanı , kırmızı-beyazlı camiaya iddialı bir kadro müjdesi verdi. Teknik direktör konusunda yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceklerini söyleyen Otyakmaz, takımın bu sezon dikkat çeken isimlerinden Douglas'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la anılan sağ bek Douglas'ın bonservisinin elinde olduğunu ancak yüksek maliyetler ortaya koyduğunu belirtti.

12'SİNİN KONTRATI BİTİYOR

Sivasspor'da 12 oyuncunun kontratı biterken, Başkan Otyakmaz yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor sözü verdi. Birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı yeni transferlerin fazla olacağını belirten Mecnun Otyakmaz, "Sözleşmesi biten ve kiralık olarak takımda bulunan ve ayrılacak olan birçok oyuncumuz var. Yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor olacak diyebilirim" açıklamasında bulundu.

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