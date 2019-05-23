Yepyeni Sivasspor
or. Geçen hafta ligde kalan Sivas, yeni sezon için iddialı. Başkan Mecnun Otyakmaz, “Yepyeni bir Sivasspor olacak” sözü verdi
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı camiaya iddialı bir kadro müjdesi verdi. Teknik direktör konusunda yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceklerini söyleyen Otyakmaz, takımın bu sezon dikkat çeken isimlerinden Douglas'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la anılan sağ bek Douglas'ın bonservisinin elinde olduğunu ancak yüksek maliyetler ortaya koyduğunu belirtti.
12'SİNİN KONTRATI BİTİYOR
Sivasspor'da 12 oyuncunun kontratı biterken, Başkan Otyakmaz yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor sözü verdi. Birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı yeni transferlerin fazla olacağını belirten Mecnun Otyakmaz, "Sözleşmesi biten ve kiralık olarak takımda bulunan ve ayrılacak olan birçok oyuncumuz var. Yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor olacak diyebilirim" açıklamasında bulundu.
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