Faruk Taşseten: “Robinho giden ilk yıldız olmadı son da olmayacak”

Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Robinho transferi ve hazırlıkları süren 2. yarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Robinho’nun Sivasspor’dan giden ilk yıldız olmadığını, son da olmayacağını söyledi.

D.G. Sivasspor'un ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oynayacağı futbolu, yiğido duruşu ile elde edeceği başarısı ile yine gönüllerde taht kuracağını dile getiren Asbaşkan Faruk Taşseten, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Robinho'nun transferi ile ilgili olarak "Sivasspor zaten yıldızlar topluluğu, Robinho Sivassppor'dan ilk giden yıldız olmadı son da olmayacak. Robinho öncesinde bu takım Roberto Carlos, Cicinho gibi yıldız futbolcuları da aldı. Bu yıldızlar Sivasspor'un başarısı için teknik direktör olarak ve futbolcu olarak görev yaptı. Bundan sonra da kadromuzda bu tür futbolculara yer vereceğiz. Robinho geldiği günden itibaren gerek futbolculuk hayatı, gerekse aile hayatı ile gönüllerde taht kuran, Sivasspor'a gönül veren taraftarlar tarafından sevilen birisiydi. Kısacası içimizden biriydi ama oda kariyerini düşünmek zorunda. Başkanımız mecnun Otyaktmaz ile görüştü ve şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Yolu açık olsun. Sivasspor'umuza vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu tür futbolcuların Sivassspor'a transferi ilk olmadı, son da olmayacak. Bizim için önemli olan takımın başarısıdır. Yıldızlar söner ama Sivasspor asla. "dedi.

BORÇLANMAYA KARŞIYIZ

Gereksiz borçlanma karşı olduklarını belirten Taşseten, "Yıldızları bu şehre yağdıran, bu şehrin aşığı ve kendini bu şehre adamış, kimsenin hayal dahi edemeyeceği kadar büyük işler yapmış, başarılara imza atmış, Sivasspor'u örnek bir kulüp yapmış, efsane bir başkan, Mecnun Otyakmaz var. Dürüst, ilkeli ve istikrarlı bir yönetimi var. Futbol takımlarının birçoğu borç batağında, UEFA kıskacı altında, transfer tahtaları kapalı. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıp her zaman borçlanmanın karşısında olduğumuzu söyledik. Anadolu kulüplerinin iyi yönetilmesi ve borçlanmaya karşı olmaları lazım. Borçlanma nedeniyle yok olan kulüpler, hepimize örnek olmalı. Bu çok önemli."dedi.

D.G. Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Robinho'nun transferinin ardından takıma kazandırılması planlanan futbolcularla ilgili Başkan Otyakmaz'ın, yönetim ve teknik heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Taşseten, önümüzdeki günlerde transferlerle ilgili açıklama yapacaklarını, İkinci yarı için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek " Sivasspor sadece yönetim kurulunun değil, Tüm Sivaslıların takımıdır. Bu takımın başarısına ortak olmak herkesin gönül borcudur. Taşın altına elimizi koymalı ve Sivasspor etrafında buluşmalıyız " dedi