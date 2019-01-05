05 Ocak 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Diabate Sivasspor'a

Diabate Sivasspora
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Fransızlar, kırmızı-beyazlıların F.Bahçe’nin de ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık için önemli mesafe kat ettiğini yazdı. futbolcu, sağ açık ve forvet de oynuyor

'in ilk yarısında, son haftalarda Teknik Direktör Hakan Keleş ile yaptığı çıkışla dikkatleir üzerine çeken , transferde ince eleyip sık dokuyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Robinho'yu 'e satan kırmızıbeyazlılar, yerini doldurmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. France Football, 'nin de ilgilendiği 'de Leicester City'de forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu Fousseni Diabate'nin, Yiğido'ya yakın olduğunu öne sürdü

ADA'YA UYUM SAĞLAYAMADI

Geçen sezon devre arası 'da Ajaccio takımından edilen sol açık, yarım sezonda oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkısıyla öne çıktı. Ancak bu sezon başında fazla forma şansı bulamayan Diabate, 9 maçta, sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Kırmızıbeyazlı kurmayların, kontratı 2022'de sona erecek yetenekli futbolcu için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor.

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