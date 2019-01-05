Diabate Sivasspora

Diabate Sivasspor'a
Fransızlar, kırmızı-beyazlıların F.Bahçe’nin de ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık için önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Malili futbolcu, sağ açık ve forvet de oynuyor
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, son haftalarda Teknik Direktör Hakan Keleş ile yaptığı çıkışla dikkatleir üzerine çeken Sivasspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Robinho'yu Başakşehir'e satan kırmızıbeyazlılar, yerini doldurmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. France Football, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu Fousseni Diabate'nin, Yiğido'ya yakın olduğunu öne sürdü
ADA'YA UYUM SAĞLAYAMADI
Geçen sezon devre arası Fransa'da Ajaccio takımından transfer edilen Malili sol açık, yarım sezonda oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkısıyla öne çıktı. Ancak bu sezon başında fazla forma şansı bulamayan Diabate, 9 maçta, sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Kırmızıbeyazlı kurmayların, kontratı 2022'de sona erecek yetenekli futbolcu için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor.
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