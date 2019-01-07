Sivassporda ikinci yarı hazırlıkları

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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019
Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, grup oyunları ve çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
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