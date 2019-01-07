07 Ocak 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivassporda ikinci yarı hazırlıkları
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Demir Grup , devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları için 'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, grup oyunları ve çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

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