Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle Devler Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada iki takım da gol bulmakta zorlanırken Galatasaray'a galibiyeti getiren isim Deniz Gül oldu. Mücadelenin 62. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 77. dakikada kaydettiği golle takımına üç puanı kazandırdı.

GALATASARAY 9 PUANA YÜKSELDİ

Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak puanını 9'a yükseltti. İngiliz temsilcisi Aston Villa da 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ AEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray, Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

MAÇTA SİNİRLER GERİLDİ

LEMINA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

TORREIRA SEKEREK KENARA GELDİ

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u iç sahada 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Aston Villa'ya karşı 3 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.



OKAN BURUK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

BARIŞ ALPER YILMAZ, SANTRFORDA BAŞLADI

Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi.

EREN ELMALI, SOL ÖNDE

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmaya sol kanatta hücuma dönük başladı.

Sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, asıl pozisyonu sol bek olan Eren Elmalı'ya Aston Villa karşısında önde görev verdi.

Eren Elmalı, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Lille, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da aynı şekilde oynamıştı.

SINGO, BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.

TAMMY ABRAHAM, 416 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aston Villa'nın santrforu Tammy Abraham, 416 gün sonra RAMS Park'a geldi.

Son olarak 4 Ekim 2025 tarihinde bu statta Beşiktaş formasıyla lig maçına çıkan Abraham, karşılaşmanın 12. dakikasında sarı-kırmızılı takımın filelerini havalandırmıştı.

İngiliz oyuncu, Galatasaray karşısında maça yedek olarak başladı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, açtıkları pankartlarla ve yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek oldu.

Taraftarlar, karşılaşmada "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.

GALATASARAY, 17 GÜN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takım, 17 gün aranın ardından stadı RAMS Park'ta maça çıktı.

Son olarak Süper Lig'de 7 Kasım'daki Amed Sportif Faaliyetler maçını RAMS Park'ta oynayan Galatasaray, stattaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle ligin 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.

Galatasaray, Aston Villa maçıyla 17 gün sonra stadına kavuştu.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE RAKİBİNİ 3-1 YENDİ

Galatasaray ile Aston Villa 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakasını sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 27. dakikada Arda Tagay, 39. dakikada Ada Yüzgeç ve 54. dakikada Eyüp Karasu kaydetti. İngiltere ekibinde ise Markie Meade 11. dakikada ağları havalandırdı.



SON 8 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2), Almanya'nın Stuttgart (2-0) ve İngiltere'nin Aston Villa (1-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ

Galatasaray, Aston Villa'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol yemedi.

Organizasyonun dördüncü haftasında Stuttgart'a gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşısında da gol yemedi.

SON 13 İÇ SAHA MAÇININ 10'UNDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 iç saha maçının 10'unda mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 22 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

İNGİLİZLERE EVİNDE SON 11 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında sadece 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United'a karşı 2-0 kazanılan maçla başlayan süreçte İngiltere ekiplerini konuk ettiği 11 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.

BURUK'UN TAKIMLARI İNGİLTERE EKİPLERİNİ 5 KEZ YENDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 5 kez mağlup etti.

Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle ligde 9 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

DENİZ GÜL, GOL SONRASI SAKATLIK YAŞADI

Deniz Gül, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Galatasaray ile 3 kez ligde forma giyen Deniz Gül, bu organizasyondaki ilk golünü Aston Villa'ya karşı kaydetti.

Milli futbolcu attığı gol sonrası bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77. dakikasında rakip fileleri havalandırdığı anda Aston Villalı oyuncu Nicolas Jackson'ın yüzüne tekme atması sonucu burnu kanayan Deniz Gül, bir süre kenarda tedavi gördü.

Deniz Gül, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından burnundaki bandajla oyuna geri döndü.

SON 44 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 44 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın yaptığı 44 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Takımlar, toplamda 158 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Galatasaray, gol sesinin duyulduğu 44 maçlık süreçte 77 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

İKİ SARI KARTI GERGİNLİKTEN GÖRDÜ

Galatasaraylı oyuncuların karşılaşmada gördüğü iki sarı kart, iki takım arasında çıkan gerginliklerden dolayı oldu.

Aston Villalı futbolcuların sert faullerinde sinirleri gerilen Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün sarı kart gördü.



İŞTE RAMS PARK ZEMİNİN SON HALİ

MAÇTAN DAKİKALAR



Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.

62. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası içi ve çevresinde iyi paslaşan sarı-kırmızılılarda top ceza yayının sağındaki Yunus Akgün'e geldi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Singo'nun kafayla vurduğu topu savunma önledi. Altıpas içinde Jackson'ın göğsünden sekerek yükselen meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Gül, sakatlanma pahasına kafayla vurduğu topu filelere gönderdi: 1-0

Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇIN KÜNYESİ

Stat: RAMS Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina (Dk. 74 Ugochukwu), Torreira (Dk. 90+2 İlkay Gündoğan), Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 74 Sara), Eren Elmalı (Dk. 62 Deniz Gül), Barış Alper Yılmaz

Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, Joao Gomes (Dk. 66 Goretzka), Kamara (Dk. 82 Buendia), Alysson (Dk. 66 Mbaye), McGinn (Dk. 74 Barkley), Manzambi (Dk. 74 Hemmings), Jackson

Gol: Dk. 77 Deniz Gül (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Jackson, Dk. 53 McGinn, Dk. 58 Joao Gomes, Dk. 90 Barkley (Aston Villa), Dk. 53 Batrakov, Dk. 58 Yunus Akgün (Galatasaray)