Galatasaray-Aston Villa maçı öncesi RAMS Park'ın zemini dikkat çekti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini merak konusu oldu. Milli aranın ardından Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılıların zemini hakkında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery de karşılaşma öncesinde zeminle ilgili açıklamalarda bulundu.