RAMS Park'ta tansiyon yükseldi! Batrakov ve McGinn sarı kart gördü

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının 53. dakikasında Aleksey Batrakov ile John McGinn arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginliğin ardından hakem Daniel Siebert, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.