RAMS Park'ta tansiyon yükseldi! Batrakov ve McGinn sarı kart gördü
Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının 53. dakikasında Aleksey Batrakov ile John McGinn arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginliğin ardından hakem Daniel Siebert, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Aston Villa'yı ağırladı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Aleksey Batrakov ile John McGinn arasında tansiyon yükseldi.
Hakem Daniel Siebert, yaşanan gerilimin ardından iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.