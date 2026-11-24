Aston Villa ile karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, 73. dakikada sakatlanarak yerini Lesley Ugochukwu'ya bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, evinde Aston Villa'yı ağırladı.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, mücadelenin 69. dakikasında rakip ceza sahada Aston Villa kalecisi Suzuki'nin beline doğru yaptığı hamle sonrası acılar içinde yerde kaldı.

Gabonlu oyuncu, 73. dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı ve yerine Lesley Ugochukwu oyuna dahil oldu.