Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında LASK Linz, Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. Avusturya ekibi ilk galibiyetinin ardından puanını artırmayı hedeflerken Slovakya temsilcisi mağlubiyetlere son vermek istiyor. Peki mücadele hangi gün oynanacak ve nereden izlenebilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde LASK Linz ile Slovan Bratislava, lig aşamasının dördüncü haftasında karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında mağlubiyet yaşayan LASK Linz, Sporting CP'yi deplasmanda yenerek üç puanla tanıştı. Slovan Bratislava ise Paris Saint-Germain, Stuttgart ve Roma karşısında aldığı yenilgilerin ardından Avusturya deplasmanına çıkıyor. Peki, LASK Linz-Slovan Bratislava maçı hangi gün oynanacak? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma nereden izlenir? İşte maçın yayın bilgileri ve öne çıkan ayrıntılar...

LASK Linz-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz ile Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, 2026-2027 sezonu lig aşamasının dördüncü haftasında gerçekleştirilecek.

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'da oynanacak LASK Linz-Slovan Bratislava maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Linz kentindeki karşılaşmanın yerel başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Slovan Bratislava karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmaya Avusturya'nın Linz kentindeki Oberösterreich Arena ev sahipliği yapacak. UEFA'nın resmî maç merkezinde de müsabakanın oynanacağı stat Oberösterreich Arena olarak belirtiliyor.

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LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA, karşılaşmanın hakemi olarak Litvanyalı Donatas Rumšas'ı görevlendirdi. Rumšas'ın yardımcılıklarını Aleksandr Radiuš ve Dovydas Sužiedėlis yapacak. VAR görevini ise Ivan Bebek üstlenecek.

LASK LINZ SON MAÇINDA NE YAPTI?

LASK Linz, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Sporting CP deplasmanına çıktı ve Portekiz ekibini 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla organizasyondaki ilk galibiyetini alan Avusturya temsilcisi, puanını 3'e yükseltti ve dördüncü hafta öncesinde 24. sırada yer aldı.

SLOVAN BRATISLAVA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Slovan Bratislava, lig aşamasına Paris Saint-Germain deplasmanında aldığı 6-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci haftada Stuttgart'a 3-0, üçüncü haftada ise Roma'ya 4-0 mağlup olan Slovakya temsilcisi, üç maç sonunda puansız durumda bulunuyor. Slovan Bratislava, dördüncü hafta öncesinde 36. sırada yer alıyor.

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