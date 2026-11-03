UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Feyenoord ile Inter, Rotterdam'da kozlarını paylaşacak. İki takımın da üçer puanla çıktığı karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın oynanacağı stat merak ediliyor. İşte maç öncesi detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında İtalya'nın köklü ekiplerinden Inter'i ağırlıyor. İlk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan iki takım, Rotterdam'dan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki, Feyenoord-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Feyenoord-Inter hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç nereden izlenir ve hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Feyenoord-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FEYENOORD-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Hollanda temsilcisi, lig aşamasındaki dördüncü maçına kendi taraftarı önünde çıkacak.

FEYENOORD-INTER MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Inter mücadelesi, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Rotterdam'da yerel saat 21.00'i gösterdiğinde iki ekip sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Feyenoord-Inter karşılaşması, tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

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FEYENOORD-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak. Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci iç saha maçında Inter'i konuk edecek.

FEYENOORD-INTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Feyenoord ile Inter arasındaki karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenirken VAR görevini Tomasz Kwiatkowski yapacak.

FEYENOORD-INTER MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

İki ekip de Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları ilk üç karşılaşmada birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Inter, üç puan ve eksi bir averajla 20. sırada bulunurken Feyenoord, aynı puan ve eksi dört averajla 26. sırada yer alıyor.

It's time for the extraordinary again… ✨ #UCL https://t.co/weE04SGRX0 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 3, 2026

Puoi sentirlo a tavola. Ha il sapore della Notte dei Campioni 🍽️✨🖤💙 https://t.co/vEEhuF3twU — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 3, 2026

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