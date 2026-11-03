Bodo/Glimt-Lille maçı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında iki hedefi buluşturuyor. Norveç temsilcisi evindeki başarısını sürdürmek, Lille ise ilk puanlarını almak istiyor. Peki mücadele bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

Bodo/Glimt-Lille maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi Bodo/Glimt, Borussia Dortmund karşısında elde ettiği iç saha galibiyetinin ardından Avrupa'da yeniden kazanmayı hedefliyor. Lille ise üç maçlık puansız başlangıcın ardından Norveç deplasmanında çıkış arayacak. Peki, Bodo/Glimt-Lille maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Bodo/Glimt-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Bodo/Glimt-Lille maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında gerçekleştirilecek.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in ev sahipliğindeki mücadele, Bodø şehrinde bulunan Aspmyra Stadı'nda yapılacak. İki ekip, UEFA organizasyonlarında tarihlerinin ilk resmî karşılaşmasına çıkacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA'nın maç programında müsabakanın başlangıç saati Orta Avrupa saatiyle 21.00 olarak yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde aynı gün oynanacak akşam seansının karşılaşmalarından biri olan mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Luciano Maia ve Hugo Marques olacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bodo/Glimt-Lille maçı, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında topladığı 3 puanla Lille karşısına çıkacak. Norveç temsilcisi bu süreçte tek galibiyetini Borussia Dortmund'a karşı 1-0'lık skorla aldı. Bayern Münih ve Napoli deplasmanlarından ise puansız döndü.

Lille, turnuvadaki ilk üç karşılaşmasını kaybetti. Real Betis, Arsenal ve Galatasaray maçlarının ardından puanla tanışamayan Fransız ekibi, Norveç temsilcisi karşısında bu seriyi sonlandırmak istiyor.

Ev sahibi ekip ilk üç maçında rakip filelere 4 gol gönderirken kalesinde 9 gol gördü. Lille ise aynı süreçte 4 gol atmasına rağmen 10 gole engel olamadı. Her iki takım açısından da bu karşılaşma, lig aşamasındaki sıralama mücadelesi bakımından önem taşıyor.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI