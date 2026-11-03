Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart heyecanı yaşanıyor. GS maçı canlı izle ve Galatasaray Stuttgart maçı izle aramalarını yapan taraftarlar, TRT 1 yayın bilgisi ve canlı takip detaylarını merak ediyor.

Galatasaray Stuttgart maçını canlı takip et!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkan sarı-kırmızılıların maçını takip etmek isteyen taraftarlar, "GS maçı canlı izle", "Galatasaray Stuttgart maçı izle" ve "Galatasaray Stuttgart canlı takip" aramalarına yöneliyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı nereden izlenir? İşte TRT 1 canlı yayın bağlantısı ve GS maçı canlı takip detayları...

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başladı. RAMS Park'ta oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesini İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

GS MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Stuttgart mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI CANLI TAKİP

GS maçı canlı takip araması yapan futbolseverler için karşılaşmanın canlı skor ve dakika dakika gelişmeleri büyük önem taşıyor. Galatasaray-Stuttgart mücadelesinde atılan goller, maçın önemli pozisyonları, oyuncu değişiklikleri ve kart bilgileri canlı maç anlatımından takip edilebilecek.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

tabii canlı yayın: https://www.tabii.com/

ALMANYA EKİBİ, BUNDESLIGA'DA 11. SIRADA

Stuttgart, Bundesliga'nın 8. haftasını 11. sırada tamamladı. Son olarak Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenen Stuttgart, ligde sezon başından beri 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayarak 9 puana ulaştı. Almanya ekibi, geride kalan 8 maçta 14 kez rakip ağları sarsarken, 15 gol yedi.

OSIMHEN, ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti. Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.

BATRAKOV, PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.

SANE VE İLKAY, STUTTGART'I YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.

İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.

Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.