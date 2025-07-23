Brann-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Norveç temsilcisi Brann ile Avusturya'nın köklü kulüplerinden Salzburg, Devler Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. İki maç üzerinden oynanacak bu zorlu eşleşmede, her iki takım da turnuvaya devam etmek için etkili bir stratejiyle mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, Brann-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRANN-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Brann-Salzburg maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
BRANN-SALZBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Brann: Dyngeland; Pedersen, Fauske Helland, Sery Larsen, Soltvedt; Gudmundsson, Kornvig, Myhre; Mathiasen, Magnusson, Hansen
Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Diabate, Bidstrup, Gloukh; Vertessen, Ratkov