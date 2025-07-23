Shelbourne-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, 2. ön eleme turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde İrlanda temsilcisi Shelbourne ile Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Karabağ karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasına katılmak isteyen iki ekip de bu zorlu turu geçerek bir adım daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor. İki ayak üzerinden oynanacak bu mücadelede her an büyük önem taşıyor. Peki, Shelbourne-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?