Shelbourne-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İrlanda temsilcisi Shelbourne ile Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Karabağ, Devler Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. İki maç üzerinden oynanacak bu zorlu eşleşmede, her iki takım da turnuvaya devam etmek için etkili bir stratejiyle mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, Shelbourne-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SHELBOURNE-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Shelbourne-Karabağ maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Tolka Park'ta oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.