Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile Romanya ekibi FCSB kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, KF Shkendija-FCSB maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

KF Shkendija-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak KF Shkendija ile FCSB, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija ile Romanya ekibi FCSB arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, KF Shkendija-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KF SHKENDIJA-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak KF Shkendija-FCSB maçı 22 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Ekolog Arena'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.