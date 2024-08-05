F.Bahçe ve G.Saray'ın play-off'taki rakipleri belli oldu!
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakibi belli oluyor!
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F.Bahçe Avrupa sahnesine 273. kez çıkıyor! Rakip Lille F.Bahçe Avrupa sahnesine 273. kez çıkıyor! Rakip Lille 14:00
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