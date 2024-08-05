UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'de yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki eşleşmeleri belirlendi. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi saat 13.00'da başladı.
FENERBAHÇENİN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler ise turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.