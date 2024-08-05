Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'de yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki eşleşmeleri belirlendi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 12:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024- 13:54