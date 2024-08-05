Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Slavia Prag ve Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımları? Kadro değeri ne kadar?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i geçtiği takdirde rakibi Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi olacak. İki takım hakkında da merak edilenleri yanıtlayalım. Union SG hangi ülkede? Kadro değeri ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i geçtiği takdirde rakibi Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi olacak. İki takım hakkında da merak edilenleri yanıtlayalım. Union SG hangi ülkede? Kadro değeri ne? İşte detaylar...

Belçika Temsilcisi Union SG, 86 milyon Euro'luk kadrosuyla Belçika Ligi'nin en değerli 4. takımı konumunda.

Union SG, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde normal sezonu 1., Şampiyonluk Turu'nu da 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.

Union SG aslında Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı bir ekip. Zira geçen sezon UEFA Konferans Ligi Son 16 turunda Fenerbahçe Union SG'la karşılaşmış ve Belçika ekibini toplamda 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. O günden bugüne Union SG kadrosunu büyük oranda muhafaza etse de bazı oyuncularıyla da yollarını ayırdı. 7 Mart 2024 Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin karşısına çıkan 11'de ileri uçtaki iki forvet oyuncusu olan Gustav Nilsson'u Club Brugge'a bonservisiyle, Mohamed Amoura'yı da Wolfsburg'a kiralık olarak yollayan Union SG, yerlerine Sturm Graz'dan 2 milyon euro'ya 22 yaşındaki Mohammed Fuseini ve Estonya takımı Kalju FC'den 23 yaşındaki Promise David'i transfer etti. Union SG ayrıca teknik direktör Alexander Blessin'le yollarını ayırıp yerine Sebastien Pocognoli'yi getirdi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 7 Mart 2024 tarihinde Belçika'da oynanan maçta aldığı 3 maçlık deplasman yasağı, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Union SG ile karşılaştığı takdirde Belçika Deplasmanı öncesi son bulmuş olacak.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Union SG ile Belçika'da oynadığı mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle deplasmanda 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı Lille maçı ile beraber seyircisi oynama cezasını tamamlayacak. Fenerbahçe, Union SG deplasmanın aldığı ceza sonrası ilk kez aynı deplasmanda seyircisiyle buluşacak.

87 milyon euroluk toplam değeriyle Çekya Ligi'nin en pahalı takımı konumunda olan Slavia Prag, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.

Avrupa'daki diğer liglere göre erken başlayan Çekya Ligi'nde şu anda 2. sırada bulunan Slavia Prag'da Liberyalı futbolcu Oscar ve bu transfer döneminde takıma katılan Thomas Chory takımın en önemli iki oyuncusu olarak göze çarpıyor.