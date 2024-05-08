UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Barnabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Devlerin eşleşmesinde ilk maç 2-2 sona ermişti. Kazanan ekip Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak. Real Madrid - Bayern Münih maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - Bayern Münih maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.