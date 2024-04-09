UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih, Emirates Stadyumu'nda karşılaşıyor. İngiltere'de oynanan dev mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, yarın evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Emirates Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, dev bir müsabakaya sahne olacak. İngiliz ekibi Arsenal ile Alman temsilcisi Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 17 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Arsenal ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Bayern, 7 galibiyet elde ederken, Arsenal ise 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Alman temsilcisi, bu maçlarda 27 gol atarken, İngiliz ekibi 13 gol kaydetti.

İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2016/2017 sezonu son 16 turunda rakip olmuştu. Bayern Münih, iki müsabakayı da 5-1'lik sonuçlarla kazanarak tur atladı.

İKİ TAKIM DA GRUBUNU LİDER BİTİRDİ

Devler Ligi'nde bu sezon PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla ile B Grubu'nda yer alan Arsenal, grubunu 13 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan İngiliz ekibi, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Grup aşamasında Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag ile mücadele eden Bayern Münih ise grubunu 16 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Lazio ile eşleşen Alman temsilcisi, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanş müsabakasında 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Arsenal: David Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Jorginho, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Havertz.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Sané, Musiala, Gnabry, Kane.