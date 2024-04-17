UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiliz devi son şampiyon Manchester City ile İspanyol devi Arda Güler'in takımı Real Madrid çeyrek finalde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.