Manchester City Real Madrid maçı CANLI İZLE (Man. City - R. Madrid canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Gol düellosuna sahne olan ilk maç 3-3 eşitlikle sona ermişti. Erken final niteliğindeki dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 22:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 22:21