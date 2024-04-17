UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İlk maç 3-3 beraberlikle sona ermişti. Her türlü beraberlikte mücadele uzarken, iki taraftan birinin sahadan galibiyetle ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.
MAN. CITY - R. MADRID İLK 11'LER
Man. City: Ederson, Kyle Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.
R. Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Real Madrid maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Dev mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.