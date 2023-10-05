Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden! Yeni kural Türkiye'ye yaradı

Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi'nden müjdeli bir haber geldi. Türkiye değişen kuralla birlikte gelecek sezon Devler Ligi'ne 3 takımla katılabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çok iş düşüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023- 11:39