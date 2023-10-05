Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden! Yeni kural Türkiye'ye yaradı
Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi'nden müjdeli bir haber geldi. Türkiye değişen kuralla birlikte gelecek sezon Devler Ligi'ne 3 takımla katılabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çok iş düşüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Bu doğrultuda Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.
Ntvspor'da yer alan habere göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.