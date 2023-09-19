Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 09:50