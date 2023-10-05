UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'ın konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile kozlarını paylaşırken, Beşiktaş ise D Grubu'nda Lugano'yu sahasında ağırlayacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 12:20