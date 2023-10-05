Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna tam gaz devam ediyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'ın konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile kozlarını paylaşırken, Beşiktaş ise D Grubu'nda Lugano'yu sahasında ağırlayacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.