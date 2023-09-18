UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Barcelona ile İngiliz temsilcisi Newcastle United karşı karşıya gelecek. Peki; Milan-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F Grubu'nda Milan ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Newcastle United maçı 19 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen kanalında canlı yayınlanacak.