Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F Grubu'nda Milan ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Newcastle United maçı 19 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen kanalında canlı yayınlanacak.