Maçları Filtrele

19.09.2023 | AC Milan - Newcastle United FC 27.06.2023 | Atletic Club d'Escaldes - FK Buducnost Podgorica 27.06.2023 | SP Tre Penne - Breidablik Kopavogur 30.06.2023 | FK Buducnost Podgorica - Breidablik Kopavogur 11.07.2023 | FC Urartu Yerevan - HSK Zrinjski Mostar 11.07.2023 | Lincoln Red Imps - Karabağ FK 11.07.2023 | Vilnius FK Zalgiris - FC Struga Trim Lum 11.07.2023 | RKS Rakow Czestochowa - Flora Tallinn 11.07.2023 | Hamrun Spartans FC - Maccabi Haifa FC 11.07.2023 | Olimpija Ljubljana - Valmiera FC 11.07.2023 | Shamrock Rovers - Breidablik Kopavogur 11.07.2023 | KI Klaksvik - Ferencvarosi Budapest 11.07.2023 | FK Partizani Tirana - Bate Borisov 11.07.2023 | FC Ballkani - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 12.07.2023 | FC Astana - FC Dinamo Tbilisi 12.07.2023 | HJK Helsinki - Larne FC 12.07.2023 | Hacken Gothenburg - The New Saints 12.07.2023 | FC Farul Constanta - FC Sheriff Tiraspol 12.07.2023 | Slovan Bratislava - Swift Hesperange 18.07.2023 | FC Struga Trim Lum - Vilnius FK Zalgiris 18.07.2023 | Maccabi Haifa FC - Hamrun Spartans FC 18.07.2023 | Flora Tallinn - RKS Rakow Czestochowa 18.07.2023 | FC Sheriff Tiraspol - FC Farul Constanta 18.07.2023 | The New Saints - Hacken Gothenburg 18.07.2023 | Bate Borisov - FK Partizani Tirana 18.07.2023 | HSK Zrinjski Mostar - FC Urartu Yerevan 18.07.2023 | Breidablik Kopavogur - Shamrock Rovers 19.07.2023 | Valmiera FC - Olimpija Ljubljana 19.07.2023 | Ferencvarosi Budapest - KI Klaksvik 19.07.2023 | FC Dinamo Tbilisi - FC Astana 19.07.2023 | Karabağ FK - Lincoln Red Imps 19.07.2023 | Swift Hesperange - Slovan Bratislava 19.07.2023 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Ballkani 19.07.2023 | Larne FC - HJK Helsinki 25.07.2023 | HJK Helsinki - Molde FK 25.07.2023 | Vilnius FK Zalgiris - Galatasaray 25.07.2023 | SC Dnipro-1 - Panathinaikos Athens 25.07.2023 | GNK Dinamo Zagreb - FC Astana 25.07.2023 | Servette Geneva - KRC Genk 25.07.2023 | HSK Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 25.07.2023 | Breidablik Kopavogur - FC Copenhagen 26.07.2023 | Aris Limassol - Bate Borisov 26.07.2023 | FC Sheriff Tiraspol - Maccabi Haifa FC 26.07.2023 | RKS Rakow Czestochowa - Karabağ FK 26.07.2023 | KI Klaksvik - Hacken Gothenburg 26.07.2023 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Olimpija Ljubljana 01.08.2023 | Panathinaikos Athens - SC Dnipro-1 01.08.2023 | Bate Borisov - Aris Limassol 01.08.2023 | Olimpija Ljubljana - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 01.08.2023 | Slovan Bratislava - HSK Zrinjski Mostar 02.08.2023 | FC Astana - GNK Dinamo Zagreb 02.08.2023 | Karabağ FK - RKS Rakow Czestochowa 02.08.2023 | Molde FK - HJK Helsinki 02.08.2023 | KRC Genk - Servette Geneva 02.08.2023 | Maccabi Haifa FC - FC Sheriff Tiraspol 02.08.2023 | Hacken Gothenburg - KI Klaksvik 02.08.2023 | FC Copenhagen - Breidablik Kopavogur 02.08.2023 | Galatasaray - Vilnius FK Zalgiris 08.08.2023 | FC Copenhagen - Sparta Prague 08.08.2023 | RKS Rakow Czestochowa - Aris Limassol 08.08.2023 | PSV Eindhoven - Sturm Graz 08.08.2023 | KI Klaksvik - Molde FK 08.08.2023 | AEK Athens - GNK Dinamo Zagreb 08.08.2023 | SC Braga - FK TSC Backa Topola 08.08.2023 | Olimpija Ljubljana - Galatasaray 09.08.2023 | Panathinaikos Athens - Marsilya 09.08.2023 | Slovan Bratislava - Maccabi Haifa FC 09.08.2023 | Glasgow Rangers - Servette Geneva 15.08.2023 | Sparta Prague - FC Copenhagen 15.08.2023 | Maccabi Haifa FC - Slovan Bratislava 15.08.2023 | Molde FK - KI Klaksvik 15.08.2023 | Aris Limassol - RKS Rakow Czestochowa 15.08.2023 | FK TSC Backa Topola - SC Braga 15.08.2023 | GNK Dinamo Zagreb - AEK Athens 15.08.2023 | Galatasaray - Olimpija Ljubljana 15.08.2023 | Servette Geneva - Glasgow Rangers 15.08.2023 | Sturm Graz - PSV Eindhoven 15.08.2023 | Marsilya - Panathinaikos Athens 19.08.2023 | AEK Athens - GNK Dinamo Zagreb 22.08.2023 | Royal Antwerp FC - AEK Athens 22.08.2023 | Glasgow Rangers - PSV Eindhoven 22.08.2023 | RKS Rakow Czestochowa - FC Copenhagen 23.08.2023 | SC Braga - Panathinaikos Athens 23.08.2023 | Molde FK - Galatasaray 23.08.2023 | Maccabi Haifa FC - Young Boys Bern 29.08.2023 | Young Boys Bern - Maccabi Haifa FC 29.08.2023 | Panathinaikos Athens - SC Braga 29.08.2023 | Galatasaray - Molde FK 30.08.2023 | AEK Athens - Royal Antwerp FC 30.08.2023 | PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 30.08.2023 | FC Copenhagen - RKS Rakow Czestochowa 19.09.2023 | Young Boys Bern - RB Leipzig 19.09.2023 | Barcelona - Royal Antwerp FC 19.09.2023 | Lazio Rome - Atletico Madrid 19.09.2023 | FC Shakhtar Donetsk - FC Porto 19.09.2023 | Manchester City FC - FK Crvena Zvezda Belgrade 19.09.2023 | Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 19.09.2023 | Paris St. Germain - Borussia Dortmund 20.09.2023 | Real Madrid - Union Berlin 20.09.2023 | Galatasaray - FC Copenhagen 20.09.2023 | Arsenal FC - PSV Eindhoven 20.09.2023 | Sevilla - Racing Club de Lens 20.09.2023 | SC Braga - SSC Napoli 20.09.2023 | Real Sociedad San Sebastian - Inter Milano 20.09.2023 | Benfica Lisbon - FC Salzburg 20.09.2023 | Bayern Münih - Manchester United FC 03.10.2023 | FC Salzburg - Real Sociedad San Sebastian 03.10.2023 | Union Berlin - SC Braga 03.10.2023 | SSC Napoli - Real Madrid 03.10.2023 | PSV Eindhoven - Sevilla 03.10.2023 | Inter Milano - Benfica Lisbon 03.10.2023 | Manchester United FC - Galatasaray 03.10.2023 | FC Copenhagen - Bayern Münih 03.10.2023 | Racing Club de Lens - Arsenal FC 04.10.2023 | Atletico Madrid - Feyenoord Rotterdam 04.10.2023 | Royal Antwerp FC - FC Shakhtar Donetsk 04.10.2023 | Celtic Glasgow - Lazio Rome 04.10.2023 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Young Boys Bern 04.10.2023 | Newcastle United FC - Paris St. Germain 04.10.2023 | FC Porto - Barcelona 04.10.2023 | Borussia Dortmund - AC Milan 04.10.2023 | RB Leipzig - Manchester City FC 24.10.2023 | Inter Milano - FC Salzburg 24.10.2023 | Galatasaray - Bayern Münih 24.10.2023 | Sevilla - Arsenal FC 24.10.2023 | Manchester United FC - FC Copenhagen 24.10.2023 | Union Berlin - SSC Napoli 24.10.2023 | Benfica Lisbon - Real Sociedad San Sebastian 24.10.2023 | SC Braga - Real Madrid 24.10.2023 | Racing Club de Lens - PSV Eindhoven 25.10.2023 | Feyenoord Rotterdam - Lazio Rome 25.10.2023 | Barcelona - FC Shakhtar Donetsk 25.10.2023 | Young Boys Bern - Manchester City FC 25.10.2023 | Newcastle United FC - Borussia Dortmund 25.10.2023 | Paris St. Germain - AC Milan 25.10.2023 | Celtic Glasgow - Atletico Madrid 25.10.2023 | Royal Antwerp FC - FC Porto 25.10.2023 | RB Leipzig - FK Crvena Zvezda Belgrade 07.11.2023 | Borussia Dortmund - Newcastle United FC 07.11.2023 | FC Shakhtar Donetsk - Barcelona 07.11.2023 | AC Milan - Paris St. Germain 07.11.2023 | Atletico Madrid - Celtic Glasgow 07.11.2023 | Manchester City FC - Young Boys Bern 07.11.2023 | FC Porto - Royal Antwerp FC 07.11.2023 | Lazio Rome - Feyenoord Rotterdam 07.11.2023 | FK Crvena Zvezda Belgrade - RB Leipzig 08.11.2023 | SSC Napoli - Union Berlin 08.11.2023 | Real Sociedad San Sebastian - Benfica Lisbon 08.11.2023 | FC Copenhagen - Manchester United FC 08.11.2023 | PSV Eindhoven - Racing Club de Lens 08.11.2023 | FC Salzburg - Inter Milano 08.11.2023 | Arsenal FC - Sevilla 08.11.2023 | Real Madrid - SC Braga 08.11.2023 | Bayern Münih - Galatasaray 28.11.2023 | Lazio Rome - Celtic Glasgow 28.11.2023 | FC Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp FC 28.11.2023 | Paris St. Germain - Newcastle United FC 28.11.2023 | AC Milan - Borussia Dortmund 28.11.2023 | Feyenoord Rotterdam - Atletico Madrid 28.11.2023 | Barcelona - FC Porto 28.11.2023 | Young Boys Bern - FK Crvena Zvezda Belgrade 28.11.2023 | Manchester City FC - RB Leipzig 29.11.2023 | Galatasaray - Manchester United FC 29.11.2023 | Sevilla - PSV Eindhoven 29.11.2023 | Bayern Münih - FC Copenhagen 29.11.2023 | Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg 29.11.2023 | Arsenal FC - Racing Club de Lens 29.11.2023 | SC Braga - Union Berlin 29.11.2023 | Benfica Lisbon - Inter Milano 29.11.2023 | Real Madrid - SSC Napoli 12.12.2023 | PSV Eindhoven - Arsenal FC 12.12.2023 | Racing Club de Lens - Sevilla 12.12.2023 | Manchester United FC - Bayern Münih 12.12.2023 | Inter Milano - Real Sociedad San Sebastian 12.12.2023 | Union Berlin - Real Madrid 12.12.2023 | SSC Napoli - SC Braga 12.12.2023 | FC Salzburg - Benfica Lisbon 12.12.2023 | FC Copenhagen - Galatasaray 13.12.2023 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Manchester City FC 13.12.2023 | RB Leipzig - Young Boys Bern 13.12.2023 | Borussia Dortmund - Paris St. Germain 13.12.2023 | Newcastle United FC - AC Milan 13.12.2023 | Royal Antwerp FC - Barcelona 13.12.2023 | Atletico Madrid - Lazio Rome 13.12.2023 | Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam 13.12.2023 | FC Porto - FC Shakhtar Donetsk