Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

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