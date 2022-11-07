UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
İŞTE EŞLEŞMELER
- RB Leipzig - Manchester City
- Club Brugge - Benfica
- Liverpool - Real Madrid
- Milan - Tottenham
- Eintracht Frankfurt - Napoli
- Borussia Dortmund - Chelsea
- Inter - Porto
- Bayern Münih - PSG