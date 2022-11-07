Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti.
İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.
Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
- Karabağ - Gent
- TRABZONSPOR - Basel
- Lazio - Cluj
- Bodo/Glimt - Lech Poznan
- Braga - Fiorentina
- AEK Larnaca - Dnipro-1
- Sheriff - Partizan
- Ludogorets - Anderlecht
BASEL'İ TANIYALIM
FC Basel (Fussballclub Basel'in kısa yazılışı) İsviçreli futbol kulübü. İsviçre'nin Basel kentinde kurulmuştur. Maçlarını 33.343 kişilik St. Jakob-Park'ta oynayan ekibin renkleri mavi-kırmızıdır. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan takım UEFA'nın 2006 yılındaki takımlar sıralamasına göre 37. sırada bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştır. Basel, İsviçre Ligi'nde 7. sırada bulunmaktadır. Basel'in en tehlikeli silahları Andi Zeqiri, Wouter Burger, Darian Males olarak öne çıkıyor