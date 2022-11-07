UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un da mücadele ettiği play-off turunda kuralar çekildi.. Bordo-mavililer, son 32 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, ikinci maç ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti.

İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.

Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Karabağ - Gent

TRABZONSPOR - Basel

- Basel Lazio - Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

BASEL'İ TANIYALIM

FC Basel (Fussballclub Basel'in kısa yazılışı) İsviçreli futbol kulübü. İsviçre'nin Basel kentinde kurulmuştur. Maçlarını 33.343 kişilik St. Jakob-Park'ta oynayan ekibin renkleri mavi-kırmızıdır. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan takım UEFA'nın 2006 yılındaki takımlar sıralamasına göre 37. sırada bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştır. Basel, İsviçre Ligi'nde 7. sırada bulunmaktadır. Basel'in en tehlikeli silahları Andi Zeqiri, Wouter Burger, Darian Males olarak öne çıkıyor