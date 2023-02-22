Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague A grubu 13'üncü hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 93-61 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, üst üste 11'inci galibiyetini elde ederek A Grubu'ndan lider çıkmayı garantiledi.

'Siyah' forma ile mücadele eden Fenerbahçe, 'Acımız Sonsuz, Türkiye'mizin Başı Sağ Olsun!' pankartı ve 'Türkiye İçin El Ele; Beraber Güçlüyüz' tişörtleriyle parkeye çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın yanı sıra Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı teknik ve idari ekibi ile futbolcular da mücadeleyi takip etti. Deprem felaketinin yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da faaliyet gösteren Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Civelek ve dernek eski başkanı Mehmet Kıvrak ile aileleri misafir olarak karşılaşmayı izledi.

Müsabaka öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Mihkel Manniste (Estonya)

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Vandersloot 11, McBride 15, Iagupova 4, Stewart 19, Meesseman 12, Alperi Onar, Merve Aydın 4, Raca 6, Sabally 20, Djordjevic 2, İdil Saçalır, Stokes

VALENCIA BASKET: Ouvina 8, Romero 5, Buenavida 5, Burdick 4, Cox 5, Carrera 5, Salvadores 19, Casas 6, Kalenik 2, Lamana 2

1. PERİYOT: 21-8

DEVRE: 43-21

3. PERİYOT: 66-44

