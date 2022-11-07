UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi.İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

AVRUPA LİGİ SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes ve Monaco, mücadele ettikleri grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı. Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Seviila ve Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde yer aldıkları grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlar oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER