UEFA, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz sezon verilen ödül miktarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
UEFA kasaları dolduruyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor ne kadar alacak?
UEFA, 2022/2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'de dağıtılacak para ödüllerini duyurdu. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazanacakları para da belli oldu. İşte detaylar...
UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu konumundaki Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon euro katılım payı kazanacak. Gruplarda her galibiyette 2,8 milyon euroyu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin euro ile yetinecek.
Turnuvada Son 16 Turu'na kalan ekipler 9,6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon, yarı finalistler 12,5 milyon ve finalistler de 15,5 milyon euro elde edecek.