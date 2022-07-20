2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.
DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse Sturm Graz ile eşleşecek. Sarı-lacivertliler bu turda elenirse rakibi UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Slovacko olacak.
DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayı, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, King, Rossi, Valencia