FC Kopenhag, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir.
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Peki Kopenhag nasıl bir takım? İşte Kopenhag'ın bilinmeyenleri...
1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.
Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir.