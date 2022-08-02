Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Peki Kopenhag nasıl bir takım? İşte Kopenhag'ın bilinmeyenleri...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 14:03