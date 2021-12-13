Şampiyonlar Ligi kura çekiminde skandal hata!
Son 16 kurasında büyük bir hata yapıldı. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura potuna yanlışlıkla Man United eklendi ve rakip olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Pot yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Man City oldu.
UEFA, UCL son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.
NE OLMUŞTU?
Son 16 kurasında büyük bir hata yapıldı. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura potuna yanlışlıkla Man United eklendi ve rakip olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Pot yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Man City oldu.
Sonrasında Atl. Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Man United'ın atılamadığı görüldü. Bu durum, Atl. Madrid'in çekebileceği rakipler arasında United'ın yer almamasına yol açtı.
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