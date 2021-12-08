08 Aralık 2021, Çarşamba

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Manchester United - Young Boys maçı canlı anlatım (Manchester United - Young Boys maçı canlı izle)

Manchester United - Young Boys | CANLI
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son haftasında Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geliyor. Manchester United - Young Boys maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubu son hafta mücadelesinde Manchester United ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Young Boys maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Manchester United - Young Boys maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS İLK 11'LER

Manchester United: Henderson, Bailly, Mata, Greenwood, Lingard, Amad, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Van de Beek, Elanga.

Young Boys: Faivre, Camara, Moumi, Elia, Siebatcheu, Aebischer, Maceiras, Lefort, Lustenberger, Rieder, Martins.

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